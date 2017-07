Maia embarca para Argentina e evita assumir Presidência durante viagem de Temer

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), embarca nesta quinta-feira, 6, para a Argentina e evita assim assumir a Presidência da República na ausência de Michel Temer, que vai à Alemanha para o encontro do G-20.

Primeiro na linha sucessória, Maia tem se descolado de Temer desde que a denúncia contra o presidente chegou à Câmara na semana passada. Caso os deputados votem a favor do seguimento do processo, o peemedebista pode ser afastado por até 180 dias, o que faria com que Maia assumisse o cargo.

Com Temer e Maia fora do País, quem assume o comando do Palácio do Planalto será o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE).