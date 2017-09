Maia diz que pautará votação da Previdência em outubro

Foto: Marcos Corrêa / PR

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), informou que vai pautar a votação da reforma da previdência em outubro, após a proposta de reforma política. Em rápida entrevista após participar do desfile em comemoração ao Dia da Independência, Maia pediu apoio do governo para conseguir o quórum necessário para a votação. Ele disse que vai pautar na Câmara a “agenda importante para o País”: as reformas política e da Previdência.

O presidente da Câmara disse ainda que tem a expectativa de aprovar o sistema distrital misto para o ano de 2022. “E depois vamos entrar sim na tentativa de construir entendimento para votar a reforma da Previdência”, disse Maia. Segundo ele, a base do governo tem número para conseguir o quórum de votação da reforma para votá-la ainda no mês outubro.

