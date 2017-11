Maggi é submetido a cateterismo no hospital Sírio-Libanês; nada é constatado

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, informou nesta sexta-feira, 24, ter passado por um procedimento de cateterismo no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, mas nenhum problema cardíaco foi apontado no exame. Segundo ele, o exame, feito pelo médico Roberto Kalil, foi necessário após o ministro sentir uma dor intensa no peito na última segunda-feira, 20.

À reportagem, Maggi informou que a dor durou entre cinco e dez minutos. Segundo ele, os exames feitos hoje não constataram qualquer problema cardíaco e a dor pode ter sido causada por algum problema na vesícula. “Coração pronto para 2018”, brincou Maggi, que deixou nesta tarde o hospital na capital paulista.

LEIA TAMBÉM: Janot dá 'superpoder' a MP e resolução é questionada