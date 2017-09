Macron afirma a Doria em Paris que estará em São Paulo em 2019

O presidente da França, Emmanuel Macron, disse nesta sexta-feira, 1.º, ao prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), em encontro em Paris, que vai à capital paulista em novembro de 2019 para a abertura da próxima edição do Global Positive Forum.

O economista Jacques Attali, ideólogo do Macron e criador do Global Positive Planet, mediou o encontro entre eles. Doria foi um dos oradores da primeira edição do evento, que é realizado na capital francesa. Ele almoçará neste sábado, 2, com o primeiro-ministro da França, Édouard Philippe, e retorna para o Brasil no fim da tarde.

Doria disse após o encontro que considera o presidente da Argentina, Maurício Macri, e o ex-prefeito de Nova York Michael Bloomberg as maiores inspirações na política. O prefeito de São Paulo afirmou ainda que tem uma viagem marcada para Buenos Aires, no dia 19, onde se encontrará com Macri.