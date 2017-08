Luta do Brasil contra corrupção é exemplo para mundo, diz professor de Columbia

Com o status de “emergente” seriamente questionado, a luta do Brasil contra a corrupção é um exemplo para o mundo, na avaliação de Marcos Troyjo, diretor da BRICLab na Universidade de Columbia, expressa em um artigo publicado no site do jornal britânico Financial Times.

Ele cita a expressão “poder suave”, do inglês soft power, para descrever a capacidade de um país influenciar outros sem o uso da força ou coerção, que há muito não era desempenhado pelo País. “No meio do que poderia ser visto como o ‘eclipse global do Brasil’, o País está realmente lançando seu poder suave como uma consequência não intencional da Operação Lava Jato, que levou à prisão de políticos, empresários e ex-executivos da Petrobras e seus contratados por suborno e lavagem de dinheiro”, avaliou.

O intelectual escreveu que os debates realizados em universidades em todo o mundo deixam claro que a maioria dos acadêmicos, líderes de opinião e formuladores de política econômica entende que a investigação da Lava Jato é mais do que meramente uma fonte de orgulho para os brasileiros. “É uma ferramenta importante para o País aproveitar sua capacidade de competir no cenário mundial”, argumentou.