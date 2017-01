Lupi: morte de Teori é perda para País, mas Lava Jato não será afetada

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, lamentou a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki e afirmou ser indispensável uma investigação rigorosa sobre as condições do acidente. “Ele era uma figura estratégica, equilibrada, independente”, disse. Lupi avaliou que a morte de Teori significa uma perda para o País. Para ele, no entanto, a Operação Lava Jato não será afetada de forma significativa. “A operação tem vida própria. O ministro era relator do processo, mas uma solução será encontrada.”