Lula presta depoimento amanhã em ação contra Gleisi e Paulo Bernardo

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai prestar depoimento como testemunha nesta sexta-feira, 7, em São Paulo, em uma ação penal no âmbito da Operação Lava Jato contra a senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) e o marido, o ex-ministro do Planejamento Paulo Bernardo. O processo tramita no Supremo Tribunal Federal (STF).

O depoimento de Lula ocorrerá na mesma semana em que Gleisi tomou posse como nova presidente nacional do PT. Em discurso na última quarta-feira, 5, em Brasília, Lula disse que Gleisi será “uma grata e extraordinária surpresa para o nosso partido” e prometeu apoiar a senadora no exercício da presidência do PT.

LEIA TAMBÉM: Cármen rejeitou 9 de 10 pedidos de impedimento

Lula prestará depoimento às 9h da manhã, na Segunda Vara Criminal Federal de São Paulo, a um juiz auxiliar do ministro Edson Fachin, relator do processo que apura a suposta destinação de R$ 1 milhão de origem ilegal para a campanha de Gleisi ao Senado Federal em 2010 – o dinheiro teria origem em irregularidades em contratos da Petrobras. Gleisi e Paulo Bernardo negam a acusação.