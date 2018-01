Lula evoca guerra de Canudos ao criticar presidente do TRF-4

Ao criticar as declarações do presidente do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4), Thompson Flores, sobre ameaças aos desembargadores que irão julgá-lo no próximo dia 24, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva evocou a guerra de Canudos. Lula destacou que o desembargador que preside a Corte de apelações da Lava Jato é trineto de um general que morreu durante a ofensiva do Exército contra a comunidade no interior da Bahia, em 1896. Em evento no Rio, nesta terça-feira, 16, o petista questionou se talvez não esteja sendo visto como um “cidadão de Canudos” e se Thompson Flores, “da mesma linhagem”, não quer “acabar” com sua “viagem”.

Lula participou de ato em seu favor, com cerca de mil pessoas, majoritariamente da área da cultura. Durante o evento, voltou a dizer que a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e o juiz Sérgio Moro, que o condenou a 9 anos e seis meses de prisão no caso triplex, “mentiram” em inquérito, acusação e sentença. O petista disse que Moro deveria ser “exonerado”.

O ex-presidente será julgado no dia 24, pelo TRF-4. Ele apela da sentença de Moro, que o condenou por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O magistrado da Lava Jato entendeu que o triplex no condomínio Solaris, no Guarujá, e suas respectivas reformas custeadas pela OAS, foram formas de pagamento de propinas de R$ 2,2 milhões ao ex-presidente.