Lula está ao lado de Marisa no Sírio

O médico cardiologista Roberto Kalil informou que o ex-presidente Lula está neste momento no Centro Médico do Hospital Sírio Libanês acompanhando o procedimento a que sua mulher Marisa Letícia é submetida. Ela sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) por volta de 15h15, em sua casa, em São Bernardo do Campo, nesta terça-feira, 24.

“Ela teve um quadro de acidente vascular cerebral hemorrágico, é um sangramento cerebral”, disse Roberto Kalil.

“Nesse momento ela está no procedimento, uma arteriografia cerebral”, esclareceu o médico. “Ainda são dados preliminares, sofreu um aneurisma, uma pequena anormalidade, uma deficiência na dilatação da artéria do cérebro. Teve um rompimento e aí teve sangramento.”