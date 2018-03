Lu Alckmin elogia sucessora, mulher de Márcio França: ‘Ser humano espetacular’

Ao discursar em cerimônia com o governador de São Paulo, pré-candidato a presidente e presidente nacional do PSDB, Geraldo Alckmin, a primeira-dama Lu Alckmin fez afagos à professora Lúcia França, mulher do pré-candidato a governador e vice-governador Márcio França (PSB), que assume o governo do Estado em abril para o tucano ser candidato ao Planalto.

“Vou deixar meu lugar para a Lúcia França, esse ser humano espetacular; nos sentimos muito felizes com ela”, disse Lu Alckmin, que preside o Fundo Social de Solidariedade. Geraldo Alckmin, a primeira-dama e Lúcia França participam do lançamento da Campanha do Agasalho, no Parque da Mônica, na zona sul da capital paulista. “Vai ser de Lúcia para Lúcia a continuidade do trabalho”, disse o governador de São Paulo, que depois posou para selfies com personagens da Turma da Mônica e o criador da marca, Maurício de Souza.