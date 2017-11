Lindbergh Farias vê ‘desespero’ para se achar candidato competitivo contra Lula

O líder do PT no Senado, Lindbergh Farias (PT-RJ), afirmou nesta quinta-feira, 23, que vê como “desespero” a inclusão do nome de Luciano Huck como presidenciável para 2018. Para ele, setores da sociedade estão “tentando achar um candidato” que seja competitivo para rivalizar com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Estão tentando achar um candidato. Isso mostra um desespero, de como deu errado esse impeachment (da presidente Dilma Rousseff) e piorou a situação econômica do País”, disse Lindbergh.

Pesquisa Ipsos divulgada pelo jornal O Estado de S. Paulo mostra o apresentador com uma melhora significativa de imagem nos últimos dois meses. A aprovação ao nome de Huck registrou salto de 17 pontos porcentuais desde setembro, passando de 43% para 60%. Já a desaprovação caiu de 40% para 32% no mesmo período.