Líderes da base dizem que revisão de delação enfraquece denúncia contra Temer

Líderes da base aliada afirmaram que o pronunciamento feito nesta segunda-feira, 4, pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, enfraquece a apresentação de uma segunda denúncia contra o presidente Michel Temer.

Janot convocou a imprensa para anunciar que o acordo de delação premiada dos empresários do Grupo J&F pode ser revisto, mas sustentou que as provas entregues no processo não perderiam a validade.

“Esse fato mostra aquilo que toda a sociedade tem manifestado. Há muitas dúvidas sobre esse acordo. Muitos benefícios, imunidade 100% em troca de algo que não parece consistente”, disse o líder da maioria na Câmara, deputado Lelo Coimbra (PMDB-ES).