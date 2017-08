Líderes começam a fazer encaminhamento dos votos de cada bancada para votação

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, anunciou nesta tarde o início do encaminhamento dos votos de bancada para a votação do parecer do processo contra o presidente Michel Temer. Nessa etapa, líderes fazem o encaminhamento dos votos de cada bancada. Essa fase antecede a abertura da votação nominal. O primeiro a falar é o deputado Arthur Lia (PP-AL).