Lideranças de PP, PSDB e PSD saem em defesa da doação empresarial de campanha

Lideranças de grandes partidos da base aliada na Câmara e no Senado, como PP, PSDB, PSD e PRB, saíram em defesa do retorno da doação empresarial de campanha. Para essas lideranças, esse tipo de financiamento é melhor do que o fundo eleitoral de R$ 3,6 bilhões, abastecido com recursos públicos, que deverá ser votado nesta quarta-feira pelos deputados no plenário da Casa.

Como mostrou o jornal O Estado de S. Paulo nesta quarta-feira, a resistência à criação do fundo eleitoral e a indefinição das fontes orçamentárias para custeá-lo reacenderam no Congresso Nacional o debate sobre a volta do financiamento de campanhas por empresas. Parlamentares discutem nos bastidores a retomada dessa modalidade como alternativa ao financiamento público, caso fique emperrada a aprovação do fundo de R$ 3,6 bilhões.

O líder do PSDB na Câmara, Ricardo Tripoli (SP), afirmou que “topa” aprovar a permissão da doação empresarial, proibida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2015. “Topo, desde que seja estabelecido um limite e que as empresas não possam ter nenhum tipo de negócio com a União, Estados e municípios”, disse. Segundo ele, parte expressiva da bancada tucana é favorável a esse modelo.