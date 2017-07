Líder do PT cobra que relator da denúncia contra Temer não seja do PMDB

O líder do PT na Câmara, deputado Carlos Zarattini (SP), cobrou nesta terça-feira, 4, que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), não indique um nome do PMDB como relator da denúncia apresentada contra o presidente Michel Temer.

Segundo ele, assim como acontece no Conselho de Ética, em que o relator de um processo não pode ser do mesmo partido do alvo da ação, seria correto a CCJ adotar esse critério em relação à denúncia contra Temer. “Nós achamos que o relator dessa denúncia na CCJ deve ser alguém de um partido diferente do partido do presidente, não pode ser do PMDB”, disse.

LEIA TAMBÉM: Emílio Odebrecht relata conversa com Lula para destravar Medida Provisória

Pacheco vai anunciar o nome do relator nesta terça-feira, após a sessão da CCJ. O governo está pressionando para que seja um deputado alinhado a Temer, como Jones Martins (PMDB-RS) e Carlos Marun (PMDB-MS). O presidente da comissão, no entanto, tem analisado perfis mais técnicos e independentes, como Sérgio Zveiter (PMDB-RJ) e Evandro Gussi (PV-SP).