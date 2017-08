Líder do Podemos no Senado sinaliza apoio a novo projeto de fundo eleitoral

O líder do Podemos no Senado, Álvaro Dias (PR), sinalizou ser favorável à proposta do que cria um fundo eleitoral com base nos recursos que o governo repassa a emissoras de rádio e televisão por transmitirem os programas eleitorais e de multas aplicadas às legendas.

O texto, de autoria do senador Ronaldo Caiado (DEM-GO) ganhou caráter de urgência esta semana e está pronto para votação no plenário da Casa. “Me parece algo mais saudável, pois desta forma você não sobrecarregaria as finanças públicas. Seria a utilização de um dispêndio já existente”, declarou o parlamentar.

Para ele, o projeto de Caiado é positivo porque não mexe com o orçamento, “apenas estabelece a substituição da aplicação desses valores” já utilizados – estimados em pelo menos R$ 1,5 bilhão pelo relator da matéria, senador Ataídes Oliveira. “Acho que é inteligente e interessante essa ideia. O importante é não aprovarmos nada que signifique tirar dinheiro do orçamento público, do contribuinte, nada significa tirar dinheiro da população neste momento de crise”, destacou o senador. Na Câmara, está em discussão uma proposta de fundo eleitoral público estimado em R$ 3,6 bilhões que teria origem no orçamento.