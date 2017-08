Líder do governo admite que reforma política pode não ser aprovada

Líder do governo na Câmara, o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), admitiu nesta quarta-feira, 30, que a falta de acordo pode inviabilizar a aprovação da reforma política.

Aguinaldo afirmou que não deve haver votação nesta quarta em plenário porque não há um “entendimento majoritário” em torno de nenhuma das duas propostas que tramitam na Câmara. Por se tratar de emenda à Constituição, para sua aprovação é necessário o apoio de 308 dos 513 deputados da Casa.

LEIA TAMBÉM: Parlamentares pedirão que PGR investigue liberação de emendas para base aliada

“Em se tratando de um parlamento com a quantidade de partidos que nós temos, com tendências ideológicas as mais diversas, portanto, com interesses diversos, é possível que, se não houver um entendimento mínimo, ninguém terá votos para aprovar PEC”, disse.