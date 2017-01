Líder do DEM já prevê vitória de Maia no primeiro turno

Líder da bancada do DEM na Câmara, o deputado Pauderney Avelino (AM) comemorou nesta quinta-feira, 26, a adesão oficial do PP e do PRB na campanha de reeleição de Rodrigo Maia (DEM-RJ) à presidência da Casa. Com oito partidos apoiando formalmente o atual presidente, Pauderney concluiu que há “franco favoritismo” de Maia na disputa e que ele caminha para vencer o pleito em primeiro turno.

“Acredito que dentro desse contexto há uma chance grande de se colocar a candidatura do presidente Rodrigo Maia e ele possa ser eleito já no primeiro turno”, afirmou na tarde desta quinta. Nas contas dos aliados de Maia, o parlamentar já teria mais da metade dos votos da Casa, o que eliminaria a realização de um segundo turno.

De acordo com Pauderney, Maia não oficializou sua candidatura ainda à espera do “melhor momento”. O lançamento da candidatura de Maia deve acontecer entre segunda e terça-feira, véspera da eleição na Câmara.

Pauderney afirmou que Maia vem conduzindo “um trabalho exemplar” no comando da Câmara e lembrou que, durante sua gestão, o clima entre os partidos na Casa foi apaziguado. Para o líder do DEM, Maia é a garantia de uma presidência “tranquila” para o País. “Tenho certeza que não teremos surpresa nestes próximos dois anos e não teremos qualquer susto”, disse.