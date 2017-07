Líder de acampamento sem-terra onde ocorreu chacina é assassinado no Pará

Um dos líderes do acampamento onde dez trabalhadores sem-terra foram mortos no final de maio, no sudeste do Pará, foi assassinado na noite dessa sexta-feira, 7. Rosenildo Pereira de Almeida, conhecido como ‘Negão’, de 44 anos, foi morto a tiros na cidade de Rio Maria, a 60 quilômetros de Pau D’Arco, onde aconteceu a chacina. O caso foi denunciado pela ONG Justiça Global, que monitora os conflitos rurais na região.

Segundo a entidade, Almeida havia deixado no mesmo dia a área rural onde morava, ocupada por antigos moradores da Santa Lúcia, para fugir de ameaças. Ele teria sido executado com tiros na cabeça ao sair de uma igreja.

A Polícia Federal (PF) confirmou o homicídio, mas disse não poder associar o caso com a chacina até o momento. Policiais foram deslocados neste sábado, 8, para a área do crime, onde a falta de sinal de telefonia prejudica a atualização sobre a investigação. A reportagem também tentou contato com as polícias Militar e Civil e a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Pará, que não atenderam ligações.