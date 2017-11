Levantamento da Promotoria sobre pai de Bretas causa mal-estar

Um suposto levantamento sobre a vida do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, responsável pelos processos da Lava Jato no Rio, provocou mal-estar entre a Justiça Federal e o Ministério Público Estadual (MPE-RJ). Depois da divulgação, pelo jornal O Globo, da informação de que o magistrado acreditaria estar sendo investigado por “policiais e até gente do MP”, a Procuradoria Geral de Justiça confirmou ter levantado dados sobre o pai de Bretas. Ele seria locador de imóveis alugados pela instituição, e aquela seria uma checagem comercial de rotina, sem relação com o juiz.

Em nota, o MP informou que as pesquisas na base de dados do “Portal de Segurança da Seseg (Secretaria de Segurança)”, no ano de 2016, “bem como em nome das empresas das quais o referido senhor é sócio”, visavam a levantar informações para subsidiar “procedimento administrativo de locação, pelo MPE, de imóveis de propriedade do pesquisado, situados no município de Queimados”. Ou seja, o MP aluga imóveis do pai de Bretas e por isso fez pesquisas legais e de rotina sobre ele.

LEIA TAMBÉM: Senado aprova indicação de Bandeira de Mello Filho para vaga no CNMP

O órgão informou que “tal procedimento é rotineiro no Ministério Público e se realiza em todas as contratações efetivadas pela instituição”. Em outro ofício enviado a Bretas, o procurador-geral de Justiça, José Eduardo Gussem, fala da “perplexidade do MP” com a informação sobre “a suposta participação de membro da instituição em investigações ilegais a respeito do magistrado e seus parentes”. Também solicita o encaminhamento reservado de dados que possam ajudar na tomada de providências.