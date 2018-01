‘Legítimo se preocupar com potenciais adversários’, diz Meirelles sobre Maia

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse na manhã desta quinta-feira, 18, que se sente “honrado” com as preocupações de possíveis concorrentes à Presidência da República – como o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) – com a sua eventual candidatura.

“Sobre preocupações de outras pessoas, acho muito normal, razoável e legítimo que pessoas – seja lá quem for – fiquem preocupadas com potenciais adversários no futuro”, disse Meirelles em entrevista à Rádio Metropolitana de Salvador, após ser questionado sobre Maia.

Segundo o ministro, as preocupações em torno da sua eventual candidatura em 2018 começaram ainda um ano e meio atrás, quando assumiu o Ministério da Fazenda. “Minha resposta continua a mesma: fico muito honrado que fiquem preocupados comigo, com o meu potencial de crescimento no futuro”, afirmou.