Legislativo governa junto com o Executivo, afirma Temer no MT

Em sua primeira viagem ao Estado do Mato Grosso desde que assumiu o Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer disse nesta sexta-feira (11) que o diálogo é uma das marcas da sua gestão e que governa junto com o Congresso Nacional.

“É o fio condutor do nosso governo. Falo do diálogo com o Congresso Nacional e com a sociedade. E no meu governo, o diálogo com o Congresso Nacional é que permitiu que fizéssemos o que fizemos, na convicção mais absoluta de que no sistema presidencialista o Legislativo não é apêndice do Poder Executivo, mas alguém que governa junto”, disse o presidente.

Temer participou da inauguração da usina de etanol de milho da FS Bioenergia, a primeira usina brasileira de etanol que utiliza milho em 100% de sua produção.