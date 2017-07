Lava Jato pegou com Cunha lista de ‘loteamento de cargos ao PMDB’

A Operação Catilinárias, desdobramento da Lava Jato que atingiu em cheio as principais lideranças nacionais do PMDB, em dezembro de 2015, apreendeu com o então presidente da Câmara Eduardo Cunha (RJ), ‘documentos referentes ao loteamento de cargos’ na Petrobras, em favor do partido durante os governos Lula e Dilma.

As informações foram compartilhadas pelo Supremo Tribunal Federal com o Ministério Público Federal, no Paraná, e anexadas a um processo da Lava Jato nesta segunda-feira, 24.

A força-tarefa informou ao juiz federal Sérgio Moro que ‘foram encontrados documentos referentes ao loteamento de cargos provavelmente em favor do PMDB’.