Lava Jato encontra menção a ‘Caixa de AN’ nas anotações de Bendine

Papeis com timbre do Banco do Brasil com anotações do ex-presidente da instituição financeira Aldemir Bendine, preso preventivamente na Lava Jato, indicam citações do ex-presidente da Odebrecht Ambiental Fernando Reis, que delatou propinas ao executivo, e menções a um certo “Caixa de AN” ao lado do nome do ex-diretor de Furnas, Dimas Toledo, ligado ao senador Aécio Neves (PSDB-MG).

O tucano é alvo de dois inquéritos no Supremo Tribunal Federal (STF) envolvendo supostos desvios na estatal. Toledo foi citado em delações como intermediário do parlamentar em esquemas de corrupção.

Bendine está preso no âmbito da “Cobra”, 42ª fase da Lava Jato, sob a acusação de ter pedido e recebido da Odebrecht propinas de R$ 3 milhões. Segundo o Ministério Público Federal, o valor foi repassado em três entregas em espécie, de R$ 1 milhão cada, em São Paulo. Na lista de propinas da empreiteira, o executivo era identificado com o nome do réptil que batizou a operação que o pôs na cadeia.