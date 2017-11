Lava Jato ataca fraude nos precatórios do governo Sérgio Cabral

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira, 23, uma nova fase da Operação Lava Jato, no Rio de Janeiro. O ex-secretário da Casa Civil Régis Fichtner foi preso por suposta propina de R$ 400 mil. O empresário George Sadala também foi preso pelos federais.

Esta nova etapa da Lava Jato investiga fraude nos precatórios da gestão do ex-governador Sérgio Cabral. O peemedebista está preso desde novembro do ano passado. A ação da PF desta quinta é parte da Operação Calicute, que pegou o ex-governador do Rio.

