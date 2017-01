Kassab diz que candidatura de Maia esta se consolidando

O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, que é presidente licenciado do PSD, disse que a decisão da desistência da candidatura de Rogério Rosso (PSD-DF) cabe ao parlamentar, mas reiterou o apoio da legenda ao atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM- RJ). Kassab destacou que a decisão da bancada foi tomada após um gesto de Rosso no início do ano em enviar mensagem aos correligionários liberando os votos para a eleição da presidência da Câmara, marcada para 2 de fevereiro.

“Ele mesmo (Rosso) entendia que para preservar a bancada (a sua candidatura) deveria haver um prazo, tanto que liberou a bancada”, disse. “E agora a candidatura do Rodrigo Maia vem se consolidando”, completou.

LEIA TAMBÉM: Servidor que ganha acima do teto cresceu 3,5 vezes

Kassab deu as declarações após participar de reunião do Conselho Consultivo do Ministério da Ciência e Tecnologia Inovação e Comunicações, no CNPq.

Temer

O presidente Michel Temer apareceu para almoçar no evento, após ser convidado pelo Ministro. A participação de Temer não constava na agenda oficial. O presidente, que ficou pouco mais de uma hora, veio em uma comitiva oficial, com a estrutura de batedores e ambulância, mas em veículo que não constava a placa do presidente.

LEIA TAMBÉM: Em Brasília, deputados dizem que Cabral é responsável por crise no Rio

Após questionamentos, a secretaria de Imprensa atualizou a agenda, no entanto, só depois que ele já havia deixado o local, sem falar com jornalistas.