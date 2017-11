Justiça mantém Puccinelli na cadeia da Lama Asfáltica

A Justiça Federal em Campo Grande manteve na prisão da Operação Lama Asfáltica o ex-governador André Puccinelli (PMDB) e seu filho, o advogado André Puccinelli Júnior – capturados nesta terça-feira, 14, por suspeita de integrarem organização criminosa que teria desviado R$ 235 milhões de verbas públicas da União por meio de fraudes em licitações e concessão de créditos tributários a grupos empresariais em troca de propinas.

Durante audiência de custódia realizada na 3.ª Vara Federal de Campo Grande, no final da tarde desta terça, o juiz Ney Gustavo Paes de Andrade rejeitou pedido da defesa dos Puccinelli para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares.

O advogado Renê Siufi, que defende o ex-governador e seu filho, vai entrar com pedido de habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 3.ªRegião (TRF3) alegando que ambos são inocentes, que não há nenhuma prova de corrupção contra eles e que, soltos, não vão prejudicar as investigações.