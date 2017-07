Justiça libera parte do dinheiro bloqueado na operação Ponto Final

O juiz federal Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal Federal, no Rio, desbloqueou nesta quinta-feira, 6, a maior parte dos valores bloqueados desde terça-feira, 4, das contas bancárias da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio (Fetranspor), do Rio Ônibus (sindicato patronal do Rio) e da Rio Par (empresa que gerencia parte dos serviços de bilhetagem e pertence à Fetranspor).

Esses bloqueios faziam parte da Operação Ponto Final, que detectou o pagamento de propinas no sistema de transportes do Estado do Rio durante a gestão de Sérgio Cabral (PMDB). Na operação foram presas 11 pessoas, e Bretas determinou o bloqueio de R$ 520 milhões, de 44 investigados (30 empresas ou entidades e 14 pessoas físicas), que respondem solidariamente pelo valor total.

O desbloqueio atendeu pedido do advogado Marcelo Carpenter, do escritório de Sérgio Bermudes, que representa as três entidades. Segundo ele, o dinheiro que passa por essas contas é recolhido diariamente do sistema de transporte e no dia seguinte distribuído às empresas operadoras. Parte dessas operadoras não estão envolvidas nas suspeitas de irregularidades, e com o bloqueio dos valores deixaria de receber sua receita diária. Seria, portanto, uma punição injusta, alegou o advogado.