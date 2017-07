Justiça Federal vai ouvir Moreira Franco em ação penal contra Cunha

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco (PMDB-RJ), será ouvido pessoalmente na condição de testemunha no âmbito de um processo que tramita na Justiça Federal do Distrito Federal contra os ex-deputados Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN) e o doleiro Lúcio Funaro. A investigação trata de um suposto esquema de pagamento de propina para liberação de recursos do Fundo de Investimentos do FGTS (FI-FGTS), administrado pela Caixa Econômica Federal.

A defesa de Moreira Franco pediu que os esclarecimentos solicitados fossem enviados à Justiça Federal por escrito, mas o juiz Vallisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal, decidiu que o ministro será ouvido pessoalmente, em data ainda a ser definida. O peemedebista foi uma das testemunhas solicitadas pela defesa de Cunha.

A investigação foi iniciada no âmbito da Operação Lava Jato e remetida à primeira instância depois da cassação do mandato de Cunha, o que fez com que o peemedebista perdesse a prerrogativa de foro.