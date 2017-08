Justiça bloqueia R$ 5,6 mi da ex-prefeita de Bom Jardim (MA) e mais oito

O juiz Raphael Leite Guedes determinou, em caráter liminar, o bloqueio de bens, até o limite de R$ 5.692.849,88, da ex-prefeita de Bom Jardim Lidiane Leite a “prefeita ostentação”, e outros oito réus envolvidos em supostas fraudes em licitações para merenda escolar do município situado no interior do Maranhão.

O bloqueio atinge ainda os bens do ex-secretário de Articulação Política, Humberto Dantas dos Santos, o “Beto Rocha”, que foi marido de Lidiane e mentor de sua carreira política, e dos dirigentes de empresas envolvidas. As informações são do Ministério Público Estadual do Maranhão.

Lidiane “ostentação” foi presa pela Polícia Federal, em 2015. Em seus perfis nas redes sociais, ela publicava “selfies” que revelavam um cotidiano de luxo contrastante ao da cidade de Bom Jardim – município de 40 mil habitantes, à beira da miséria, com um dos menores IDHs do Brasil.