Júlio Delgado lança candidatura à presidência da Câmara

Mesmo sem o apoio do PSB, o deputado Júlio Delgado (PSB-MG) vai lançar, nesta segunda-feira a sua candidatura à presidência da Câmara. Delgado passou o fim de semana articulando a viabilização do seu nome e decidiu marcar para as 11h, no Salão Verde, a cerimônia para oficializar a sua entrada na disputa pelo comando da Casa.

“Eu acho que, neste momento, não cabe candidaturas que sejam comprometidas a serem o novo líder do governo e nem cabe à Casa ter um presidente que seja de oposição”, disse o deputado ao justificar o lançamento do seu nome em uma candidatura avulsa.

Até agora, dois candidatos da base do presidente Michel Temer irão disputar a eleição na próxima quinta-feira: o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o líder do PTB, deputado Jovair Arantes (GO). Pela oposição, concorre o deputado André Figueiredo (PDT-CE).

Em 2015, o deputado do PSB disputou a eleição da Câmara, com o apoio do seu partido e de outras legendas, como o PSDB. Ele conquistou 100 votos, mas acabou derrotado pelo deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), hoje preso pela Operação Lava Jato.

Desta vez, o PSB foi um dos primeiros partidos a anunciar apoio a Maia. Pelas contas de um integrante da bancada, dos 35 deputados da sigla, cerca de 30 devem votar no atual presidente da Câmara. Delgado, porém, acredita que conseguirá o voto de pelo menos dez correligionários.

PSOL

O PSOL também avalia lançar candidato para a eleição da presidência da Câmara. A decisão será tomada pela bancada na próxima terça-feira, 31. Os nomes mais cotados para serem candidatos são os dos deputados Chico Alencar (RJ) e Luiza Erundina (SP), que já participaram de disputas anteriores.