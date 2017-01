Juízes federais votam lista tríplice para indicados ao Supremo

A Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) abriu uma consulta entre seus associados para formar uma lista tríplice de magistrados federais para serem indicados ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), que é escolhido pelo presidente Michel Temer e precisa passar por uma sabatina no Senado. A ideia é que a lista com os nomes mais votados pela categoria seja encaminhada a Temer.

Os membros da entidade terão até a tarde desta quarta-feira, 25, para indicar três nomes de magistrados federais – entre juízes federais, desembargadores federais e ministros dos Tribunais Superiores – com idade acima de 35 anos, como determina o artigo 101 da Constituição, para composição da Suprema Corte.

Do dia 26 ao dia 31 de janeiro, será realizada a consulta eletrônica para a formação da lista tríplice. Os três candidatos mais votados comporão a relação de nomes que será entregue ao presidente da República, Michel Temer, como sugestão da Diretoria da Ajufe para preencher da vaga do ministro Teori Zavascki – morto em decorrência de acidente aéreo em Paraty (RJ) na última quinta-feira, dia 19 de janeiro.