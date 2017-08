Juízes federais fazem ato no Rio de apoio a Bretas e contra Gilmar Mendes

Juízes federais realizam na tarde desta quinta-feira, 24, um ato de desagravo a Marcelo Bretas, magistrado da 7.ª Vara Federal, do Rio. Bretas é o juiz da Lava Jato no Estado. Ele mandou prender o ex-governador Sérgio Cabral, o bilionário Eike Batista e o empresário Jacob Barata Filho, o “rei do ônibus”.

O ato público promovido por associações de juízes federais e integrantes da Justiça Federal e do Ministério Público Federal ocorre “em decorrência das declarações recentes de Gilmar Mendes”, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

LEIA TAMBÉM: Ministro do STF determina instauração de inquérito contra Edison Lobão

Gilmar mandou soltar Eike, Jacob e outros investigados provocando irritação na magistratura. A Procuradoria-Geral da República pede sua suspeição sob alegação de que o ministro é padrinho de casamento da filha de Barata.