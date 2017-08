Juiz Marcelo Bretas é parcial e deve ser afastado de caso, diz defesa de Cabral

A defesa do ex-governador Sergio Cabral (PMDB), em suas alegações finais, pediu nesta terça-feira, 22, o afastamento do juiz da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, Marcelo Bretas, do processo decorrente da Operação Calicute, por considerá-lo parcial. Os advogados, que requerem a absolvição de Cabral por falta de provas, apontam que o juiz deu entrevistas fazendo um “pré-julgamento” de seu cliente, o que o colocou “em xeque”, segundo informações do RJTV, da TV Globo.

As alegações finais servem para que o réu faça suas últimas considerações acerca das acusações. A defesa de Cabral as usou para pedir sua absolvição ou condenação a no máximo, regime aberto ou semiaberto. Os advogados, em sua sustentação, atacaram o grupo de procuradores da Força Tarefa da Lava Jato no Rio, que ofereceu as denúncias contra o ex-governador, tachando-o de “fanfarra”.

Acusado de crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e pertencimento a organização criminosa, Cabral é réu em 12 processos.