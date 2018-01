Juiz manda Papuda ‘elucidar melhor’ condições para Maluf

O juiz da Vara de Execuções Penais de Brasília, Bruno Macacari, deu um prazo de 24 horas para que o Complexo Penitenciário da Papuda melhor elucidar quesitos da defesa do deputado Paulo Maluf (PP) a respeito das condições da prisão para receber o parlamentar.

O magistrado havia dado 10 dias para que o IML respondesse a 33 quesitos da defesa do ex-prefeito de São Paulo sobre a saúde do deputado e sobre as instalações do Complexo Penitenciário da Papuda, no dia 27 de dezembro. Ele considerou insuficientes os novos esclarecimentos. Os advogados dizem ver omissões no laudo 52111 do IML entregue ao juízo no dia 22. O documento, subscrito por dois legistas de Brasília, atesta que Maluf tem doença grave, mas pode receber tratamento na cadeia.

O magistrado criticou os esclarecimentos já enviados pela equipe médica do CDP. “Confrontando as informações prestadas pela equipe médica do CDP às fls. 687/688 com os quesitos formulados pela defesa, observo que vários deles não foram satisfatoriamente esclarecidos”.