Judiciário é protagonista em manifestações pelo País

O Judiciário foi o principal alvo dos protestos realizados neste domingo, 27, em pelo menos quatro capitais pelo País. Os atos tiveram gritos contra políticos de diferentes partidos, contra propostas incluídas nos projetos de reforma política e, principalmente, contra o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (TSE). Os manifestantes também defenderam a Operação Lava Jato e o juiz Sérgio Moro, além de pedir a renovação na política. De acordo com movimento Vem Pra Rua, organizador do ato, a mobilização foi abaixo do esperado.

No Rio, os manifestantes percorreram as ruas da zona sul em um trajeto batizado de “Circuito dos Corruptos”. O grupo passou pelas casas de políticos de diversos partidos investigados na Lava Jato, como a da presidente cassada Dilma Rousseff (PT), a do senador Aécio Neves (PSDB), a do governador Luiz Fernando Pezão (PMDB), e a do ex-governador do Rio Sérgio Cabral (PMDB).

