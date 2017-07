Jucá diz que Requião não combina com PMDB e que senador deve ser igual vira-latas

O líder do governo no Senado e presidente do PMDB, Romero Jucá (RR), em um vídeo gravado na noite deste domingo, 30, fez duras críticas ao senador Roberto Requião (PMDB-PR), que apesar de ser do mesmo partido do presidente Michel Temer, faz parte da ala oposicionista da sigla.

No vídeo, o líder do governo no Senado diz que viu uma postagem do senador paranaense afirmando que Jucá estaria buscando um laranja para assinar alguma ação no PMDB para expulsá-lo do partido e que a “cachorrada” do paranaense havia se manifestado. “Pelo visto o senador Requião deve estar andando com muitos vira-latas e deve ser igual a eles. Não tenho medo de cara feia, nem de bravata”, respondeu Jucá. “O senhor disse que pode soltar seus cachorros em cima de mim, solte, não tenho medo. Não devo nada nem a Policia Federal, nem a lava jato. E não sou réu em nenhuma ação, diferente do senhor que é réu em muitas ações ai no Paraná.”

LEIA TAMBÉM: Para Bolsonaro, renúncia é a melhor saída

Requião tem feito diversas críticas ao partido e ao governo Temer. Ao ser procurado pela reportagem, disse ao Estado/Broadcast que não se incomodava com as “bobagens” de Jucá que ele e “95% da população” tinham a mesma opinião a respeito do senador e do projeto político do governo. “(O governo) chegou no fim. Não tem mais”, disse. Segundo o senador, que é critico ao programa Ponte para o Futuro a condução da economia pelo governo “faliu tudo, é um erro brutal”.