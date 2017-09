Jucá diz que nova denúncia contra Temer seria ato ‘melancólico’ de Janot

Líder do governo no Senado, o senador Romero Jucá (PMDB-RR), disse nesta terça-feira, 5, que a apresentação de uma nova denúncia contra o presidente Michel Temer seria uma “posição melancólica” do procurador-geral da República, Rodrigo Janot.

Para Jucá, “há muitas coincidências que precisam ser investigadas”, especialmente em relação à atuação do advogado Marcelo Miller. O líder governista afirmou que o ex-procurador atuou, enquanto esteve no Ministério Público Federal, não somente no acordo da JBS, mas também nas delações do ex-presidente da Transpetro Sergio Machado, do ex-senador Delcídio Amaral e do ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró. O peemedebista é citado por todos eles e, ao todo, responde por 14 inquéritos no Supremo Tribunal Federal (STF), a maioria deles em decorrência das investigações da Operação Lava Jato.

O senador também defendeu que o Congresso abra uma investigação independente do caso. Ele, no entanto, não deu detalhes se isso seria feito através de uma Comissão Parlamentar de Inquérito ou algum outro instrumento.

LEIA TAMBÉM: CCJ encerra fase de debates sobre denúncia contra Temer