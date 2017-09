Joesley nega ter sido orientado a gravar Temer

O empresário Joesley Batista, do Grupo J&F, prestou depoimento de cerca de três horas na tarde de ontem na sede da Procuradoria-Geral da República, no qual disse que não recebeu orientação do ex-procurador Marcelo Miller para gravar o presidente Michel Temer.

A gravação do peemedebista, em uma conversa no Palácio do Jaburu, abriu a porta para que os empresários do grupo conseguissem negociar um acordo de delação premiada. Em outra gravação, o executivo Ricardo Saud e Joesley falaram sobre uma suposta influência de Miller nas tratativas para a delação.

LEIA TAMBÉM: Maia afirma que impeachment é fato 'menor' se comparado à denúncia

Joesley chegou a Brasília pela manhã, com o diretor jurídico do grupo, Francisco de Assis, e Ricardo Saud. No total, os executivos permaneceram quase dez horas na PGR. Os três prestaram esclarecimentos no procedimento que deve revogar o benefício de imunidade penal concedido aos delatores.