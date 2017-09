Joesley e Saud chegam à superintendência da Polícia Federal em Brasília

O empresário Joesley Batista e o executivo Ricardo Saud, da J&F, já chegaram à Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde eram aguardados por um pequeno grupo de manifestantes que comemorou com fogos de artifício a detenção dos executivos.

Joesley e Saud, que se entregaram ontem à PF, em São Paulo, saíram da capital paulista nesta segunda-feira por volta das 14h, em um jatinho da própria Polícia Federal. Eles foram presos por ordem do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), a pedido do procurador-geral da República, Rodrigo Janot.

Os executivos ficarão presos em celas separadas, de 9 metros quadrados, com vaso sanitário de chão, sem chuveiro, apenas um cano, e água fria.