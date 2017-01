Janot: na relatoria da Lava Jato, Teori não hesitou em adotar medidas inéditas

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, lamentou a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), na tarde desta quinta-feira, 19, vítima de um acidente de avião. Por meio de nota, Janot afirmou que Teori, responsável pelas ações da Operação Lava Jato na Corte, “não hesitou em adotar medidas inéditas” para a Suprema Corte, a pedido do Ministério Público Federal.

“É inegável e inquestionável a grande contribuição que o ministro Teori Zavascki deu ao Estado Democrático de Direito Brasileiro a partir da sua atuação como magistrado”, escreveu o procurador-geral. Segundo Janot, Teori “honrou o papel de magistrado ao atuar de forma ética, honrada, isenta, discreta e extremamente técnica durante toda a sua carreira”.

LEIA TAMBÉM: 'Não soube de nenhum assunto do doutor Eduardo Cunha na Petrobras', diz Mantega

O procurador-geral cancelou todos os compromissos que tinha na Suíça, inclusive uma reunião com o procurador-geral Michael Lauber, para retornar ao Brasil. Ele deve desembarcar nesta sexta-feira, 20, em Brasília no fim do dia. Visivelmente consternado, o procurador não quis falar sobre o acidente. A PGR vai decretar luto oficial. Na Suíça, Janot iria tratar da ampliação da Lava Jato.