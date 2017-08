Janot e Raquel Dodge fazem primeira ‘reunião de transição’ na PGR

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e a subprocuradora-geral da República Raquel Dodge, que o sucederá no cargo, realizaram nesta segunda-feira, 14, a primeira reunião de transição em que os dois participaram. Juntamente com as respectivas equipes, eles discutiram a dinâmica dos trabalhos e estabeleceram cronograma dos próximos encontros.

As informações foram divulgadas pela Assessoria de Comunicação Estratégica da Procuradoria.

Para Janot, essas reuniões são de “suma importância para evitar descontinuidade das investigações em curso no Gabinete do Procurador-Geral da República, bem como de outros processos judiciais e extrajudiciais de áreas como constitucional, cível, tutela coletiva e cooperação internacional”.