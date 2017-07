Janot e procuradores do Mercosul defendem MP independente na Venezuela

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e os procuradores-gerais da Argentina, Paraguai, Chile, Uruguai e Peru assinaram comunicado para reafirmar a ‘importância do respeito à autonomia e à independência do Ministério Público da Venezuela’. O documento, produzido na sexta-feira, 30, é resultado da XXI Reunião Especializada de Ministérios Públicos do Mercosul, realizada em Buenos Aires em 16 de junho deste ano, após avaliação sobre a situação do órgão no país que atravessa pesada crise social e política.

As informações foram divulgadas pela Assessoria de Comunicação Estratégica da Procuradoria.

Nesta semana, o Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela proibiu que a procuradora-geral da República, Luisa Ortega Díaz, saia do país e congelou as contas da magistrada, além de impedi-la de vender suas propriedades. Luisa é uma das principais críticas do governo.