Janot diz que pior momento na Lava Jato foi prisão de colega

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, considera que o momento mais difícil por que passou durante a Operação Lava Jato foi a prisão de seu colega, o procurador da República Ângelo Goulart Villela, em 18 de maio, sob a acusação de vender informações sobre a investigação aos donos da JBS. “Vivi dias muito difíceis, mas um especificamente foi quando eu tive que pedir a prisão de um colega. Eu me emociono com isso. A gente acompanha essas diligências, monitora (…), e eu pedi para ser informado quando entrassem na casa dele para executar a prisão. Quando fui informado, eu vomitei quatro vezes”, contou Janot em entrevista ao programa “Roberto D’Ávila”, da Globonews, nesta quarta-feira, 5. Ao iniciar esse relato, Janot quase chorou. “Sou um sujeito experiente, tenho 33 anos de Ministério Público, e pouca coisa me afetou de maneira tão contundente.”

Questionado sobre as divergências com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, Janot foi categórico: “Eu não brigo com ele, ele é que briga comigo. O ministro Gilmar não briga só comigo, briga com muita gente, e vocês podem constatar que eu não tenho nenhum protagonismo contra ele. O que eu tenho são respostas quando ele se refere a mim”.

Sobre a reação do presidente Michel Temer (PMDB) diante da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, Janot afirmou que “é uma técnica que não é desconhecida pelo Ministério Público de as pessoas investigadas ou denunciadas não se referirem aos fatos, mas tentarem desconstituir ou desacreditar a figura do investigador”.