Janot diz que não gostou de apresentar denúncia contra Temer

O Procurador Geral da República, Rodrigo Janot, afirmou que não gostou de apresentar denúncia contra o presidente Michel Temer por corrupção no Supremo Tribunal Federal (STF). A iniciativa, de acordo com ele, além de estar expressa na lei faz parte do seu trabalho. “Não gostei de apresentar a denúncia. Ninguém tem esse prazer louco: Ahhh… vamos denunciar! Faz parte do trabalho. Fazer o quê”, disse ele, durante a palestra “Desafios no combate à corrupção: a Operação Lava Jato”, no 12º Congresso da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), neste sábado (1º), em São Paulo.

Janot afirmou que se não tivesse denunciado Temer, seria considerado “um louco” ou desconfiariam de que “algo a mais existe”. De acordo com ele, se não tivesse firmado acordo com os irmãos Batista, no qual ofereceu em troca imunidade aos colaboradores, teria permitido que o crime em curso continuasse a ser praticado.

O procurador justificou que tinha em mãos provas envolvendo altas autoridades da República e que foi uma “escolha de Sofia” aceitar o acordo e dar imunidade aos irmãos Batista. Destacou que os delatores não deixaram de ser bandidos e que são réus colaboradores. “Minha função enquanto agente público é cessar prática criminosa gravíssima praticada por uma altíssima autoridade da República. É fácil, passado o fato, ser herói retroativo”, explicou.