Janot denuncia Sarney, Renan, Jucá, Garibaldi e Raupp

A Procuradoria-Geral da República apresentou uma denúncia, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, contra o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), o ex-presidente do Senado Renan Calheiros (PMDB-AL) e o ex-presidente da República José Sarney (PMDB), e mais seis pessoas, por participação em suposto esquema de corrupção da Transpetro (Petrobras Transporte S.A).

O inquérito foi aberto com base na partir da delação do ex-presidente da Transpetro, Sergio Machado, um dos nove denunciados no caso, que delatou que congressistas receberam, via doação oficial, repasses com recursos oriundos de vantagens indevidas pagas por empresas contratadas pela Transpetro, que constituiriam propina na avaliação da PGR.

Também foram denunciados os senadores Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN) e Valdir Raupp (PMDB-RO), assim como Luiz Fernando Nave Maramaldo e Nelson Cortonesi Maramaldo – sócios da NM Engenharia – e Fernando Reis, ex-diretor da Odebrecht Ambiental.