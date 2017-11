Janot aponta perseguição em CPMI e diz que ‘roteiro de delação’ incrimina Miller

O ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot afirmou nesta quarta-feira, 8, que o “roteiro de delação” escrito por Marcello Miller para a JBS apenas reforça que a PGR não tinha conhecimento sobre a suposta atuação dupla do ex-procurador. Janot ainda disse que o vazamento do e-mail de Miller – divulgado pelo jornal “Folha de S.Paulo” – seria uma “clara orquestração” da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) da JBS para incriminá-lo. Ele se defendeu durante palestra no Tribunal de Contas de Mato Grosso, em Cuiabá, e em mensagens publicadas em sua conta pessoal no Twitter.

“O fato de o presidente da República ter sido acusado da prática de mais de um crime, no exercício da Presidência, não é notícia. A notícia é que um dos ‘braços direitos do procurador’ instruiu a JBS a se comportar desta ou daquela maneira”, afirmou Janot em tweet publicado nesta quinta-feira, 9.

O ex-PGR destacou que, ao vir à tona um guia no qual Miller alertava sobre empecilhos que seriam colocados por seus colegas da Procuradoria, ficaria ainda mais claro que ele agiu sozinho para beneficiar os irmãos Batista. O material vazado pela CPI mista que investiga as irregularidades na delação também inclui uma possível proposta de honorários feita por Miller a delatores – não está claro se o caso seria o da JBS. Pelo texto, o ex-procurador receberia até R$ 15 milhões por fornecer informações privilegiadas de dentro do Ministério Público Federal (MPF).