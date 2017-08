‘Isso aí é o dinheiro de uma casa’, diz assessor de governador do RN à delatora

A ação controlada da Polícia Federal na Operação Anteros pegou um assessor de confiança do governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria (PSD), entregando uma “sacola branca” para a ex-procuradora-geral da Assembleia Legislativa do Estado, Rita das Mercês Reinaldo, delatora do esquema de funcionários fantasmas na Casa que teria beneficiado o chefe do Executivo potiguar. “Isso aí é o dinheiro de uma casa”, disse Adelson.

A Operação Anteros foi deflagrada nesta terça-feira, 15, por ordem do ministro Raul Araujo, da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. O alvo maior é o governador. Ele está sob suspeita de tentar comprar o silêncio da delatora, inclusive por meio do pagamento de advogados. A PF prendeu dois assessores de confiança de Robinson – Adelson Freitas dos Reis e Magaly Cristina da Silva.

A investigação teve origem em outra operação, Dama de Espadas, que descobriu a contratação irregular de servidores no Legislativo, Casa que Robinson presidiu entre 2003 e 2010. O governador foi deputado estadual por seis mandatos consecutivos.