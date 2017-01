Investigado, petista desiste de estatal em Minas

Investigado pela Polícia Federal, o ex-prefeito de Luminárias Arthur Maia Amaral (PT) desistiu de assumir a presidência da Fundação Ezequiel Dias, estatal fabricante de medicamentos do governo de Minas. Após o jornal O Estado de S. Paulo mostrar que o petista responde a inquérito sobre venda de remédios adquiridos pelo município na farmácia que mantém na cidade, ele divulgou nota ontem na qual afirma que solicitou a suspensão de sua nomeação até o arquivamento do caso. Arthur governou Luminárias por dois mandatos e deixou o cargo no dia 31 de dezembro.

Na nota, Amaral diz que as acusações são “infundadas, desprovidas de quaisquer provas e, consequentemente, sem condenação”.

