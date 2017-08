Integrantes do DEM se dividem sobre proposta de Caiado de novo fundo eleitoral

O presidente nacional do DEM, senador José Agripino (RN), disse que não há consenso na legenda sobre o projeto do líder do partido no Senado, Ronaldo Caiado (GO), para a criação de um fundo público de campanhas. “Nós nem conversamos no partido ainda sobre isso. O Caiado não conversou com o partido ainda”, disse Agripino à reportagem. Embora a matéria já esteja pronta para votação no plenário da Casa, ele destacou que o debate sobre a proposta do correligionário ainda está na “estaca zero”.

Pelo texto de Caiado, fica estabelecido que os recursos do fundo eleitoral viriam do dinheiro que o governo repassa a emissoras de rádio e televisão por transmitirem os programas eleitorais e de multas aplicadas às legendas. Desta forma, os programas seriam exibidos apenas na TV e rádio públicas, a menos que as legendas comprem espaço nos veículos privados de comunicação.

De acordo com o líder do DEM na Câmara, Efraim Filho (PB), a ideia de Caiado é “a melhor que se apresentou dentre as hipóteses para financiamento público”, mas há divergência na sigla sobre qual seria o melhor modelo de financiamento de campanha no Brasil. Ele ponderou que, se o projeto de Caiado for a votação, contará com “total apoio” da bancada.